Лукашенко: Беларусь выслала латвийских дипломатов как суверенная страна

Беларусь поступила так, как поступает суверенное государство, приняв решение о высылке дипломатов латвийского посольства. Как сообщает БЕЛТА, об этом президент РБ Александр Лукашенко заявил на встрече с парламентариями, членами конституционной комиссии и представителями органов государственного управления.

"Беларусь поступила так, как поступает суверенное национальное государство", - сказал Лукашенко.

Накануне мэр Риги Мартиньш Стакис и глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич показательно заменили флаг Беларуси на бело-красно-белый стяг. В ответ Минск потребовал покинуть страну всех латвийских дипломатов, включая посла прибалтийской республики. Рига ответила зеркально.

Обращаясь сегодня к мировому сообществу на фоне инцидента с посадкой самолета RyanAir в Минске, Лукашенко подчеркнул, что Западу "нет смысла шатать Беларусь".

"Мы должны сохранить свою страну и передать своим детям в нормальном состоянии. Время выбрало нас. Мы оказались на передовой новой не холодной, уже ледяной войны. И выстоять может то государство, которое не поддастся гибридному давлению", - сказал белорусский лидер.