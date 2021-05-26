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26.05.2021 11:24
Рубрика: В мире

Лукашенко: Беларусь выслала латвийских дипломатов как суверенная страна

Текст: Александр Гусаров

Беларусь поступила так, как поступает суверенное государство, приняв решение о высылке дипломатов латвийского посольства. Как сообщает БЕЛТА, об этом президент РБ Александр Лукашенко заявил на встрече с парламентариями, членами конституционной комиссии и представителями органов государственного управления.

Фото: twitter/raivis_spalvens
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"Беларусь поступила так, как поступает суверенное национальное государство", - сказал Лукашенко.

Накануне мэр Риги Мартиньш Стакис и глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич показательно заменили флаг Беларуси на бело-красно-белый стяг. В ответ Минск потребовал покинуть страну всех латвийских дипломатов, включая посла прибалтийской республики. Рига ответила зеркально.

Обращаясь сегодня к мировому сообществу на фоне инцидента с посадкой самолета RyanAir в Минске, Лукашенко подчеркнул, что Западу "нет смысла шатать Беларусь".

"Мы должны сохранить свою страну и передать своим детям в нормальном состоянии. Время выбрало нас. Мы оказались на передовой новой не холодной, уже ледяной войны. И выстоять может то государство, которое не поддастся гибридному давлению", - сказал белорусский лидер.

В мире экс-СССР Беларусь В мире Европа Латвия Инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске

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