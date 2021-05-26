Лукашенко: Референдум по новой конституции Беларуси пройдет демократично

Референдум по новой конституции Беларуси будет демократичным и открытым. Об этом заявил президент РБ Александр Лукашенко, выступая на встрече с парламентариями, членами конституционной комиссии и представителями органов госуправления страны.

"Референдум по новой Конституции пройдет на высочайшем уровне - демократично и открыто", - сказал глава республики, которого цитирует БЕЛТА.

По словам Лукашенко, "Беларусь - это сильная и независимая страна особенных, гордых людей, с обостренным чувством справедливости".