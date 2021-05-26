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26.05.2021 12:14
Рубрика: Власть

МИД: Информационная агрессия против России ведется по двум трекам

Текст: Александр Гусаров

Информационная агрессия против России ведется по двум трекам, а ее уровень такой, что уже нельзя говорить о вмешательстве и влиянии. Об этом, как сообщает РИА Новости, сегодня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
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"Сейчас нет вмешательства в информационной среде, сейчас нет двойных стандартов, сейчас нет влияния - сейчас есть агрессия… Это агрессия в кибер-, цифровой, информационной среде", - сказала дипломат, выступая на итоговом заседании Роскомнадзора​​​.

"Методы, которые применяются, свидетельствуют об информационной агрессии... Это уже перешло за грань вмешательства, влияния и хождения по тонкой грани", - подчеркнула Захарова.

На Смоленской площади полагают, что агрессия идет "по двум трекам". Первый трек - внутренний, "в юрисдикции нашего информационного пространства, в нарушение российского законодательства". Причем законодательство нарушается не от незнания и даже не от несогласия с законами. "Это элемент их стратегии и тактики - не подчиняться", - отметила представитель МИД. Второй трек - "на внешнем периметре", добавила она. В качестве примера Мария Захарова указала на запрет на вещание российских каналов за рубежом, а также лишение аккредитации российских журналистов.

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