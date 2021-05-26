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26.05.2021,  
15:45
Текст:  Николай Грищенко

Опубликовано видео испытаний нового российского оружия

В социальных сетях появился и стремительно завоевывает популярность видеоролик испытаний нового российского ракетного комплекса. Название его не сообщается, и эта интрига привлекла внимание пользователей.

Фото: Пресс-служба ЮВО
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"Если что, это спойлер к большому релизу. Кто угадает, что анонсируем?" - говорится в аннотации к ролику от концерна "Калашников".

На кадрах испытаний показана бетонная плита толщиной около 50-70 сантиметров. Кроме того, мишень усилена железным "нагрудником", толщина которого составляет около 10 сантиметров.

Большинство пользователей интернета высказало предположение, что в социальные сети выложено испытание стрельб ручного противотанкового комплекса нового поколения. В пользу данной версии свидетельствует оставленное в мишени аккуратное отверстие.

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