Опубликовано видео испытаний нового российского оружия

В социальных сетях появился и стремительно завоевывает популярность видеоролик испытаний нового российского ракетного комплекса. Название его не сообщается, и эта интрига привлекла внимание пользователей.

"Если что, это спойлер к большому релизу. Кто угадает, что анонсируем?" - говорится в аннотации к ролику от концерна "Калашников".

На кадрах испытаний показана бетонная плита толщиной около 50-70 сантиметров. Кроме того, мишень усилена железным "нагрудником", толщина которого составляет около 10 сантиметров.

Большинство пользователей интернета высказало предположение, что в социальные сети выложено испытание стрельб ручного противотанкового комплекса нового поколения. В пользу данной версии свидетельствует оставленное в мишени аккуратное отверстие.