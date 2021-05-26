Песков назвал интернет параллельным миром

В интернете должно быть законодательство, которое регулирует все, заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Комментируя слова первого замглавы администрации Кремля Сергея Кириенко, что стоящие перед Роскомнадзором задачи будут расти, и будут расширяться полномочия ведомства, Песков пояснил: ​​​"Роскомнадзор должен регулировать законность в интернете". "Интернет затрагивает уже все области жизни абсолютно, не просто большую часть, а все. Интернет - это просто уже параллельный мир", - сказал он.

"И если в нашем мире есть законодательство, которое регулирует все и вся, то точно так же должно быть законодательство, которое регулирует все и вся в интернете. И вот как раз это и есть функция Роскомнадзора", - подчеркнул пресс-секретарь президента.