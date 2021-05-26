Полное лунное затмнение будет длиться чуть больше 14 минут

Полная фаза затмения Луны в момент, когда она будет находиться ближе всего к Земле, продлится 14 минут 30 секунд. Редкое явление смогут наблюдать дальневосточники, рассказали в пресс-службе Московского планетария.

Полное затмение совпадет с полнолунием и прохождением Луной перигея - ближайшей к Земле точки орбиты. Подобное сочетание событий встречается примерно раз в 12 лет. "В момент суперлуния Луна подойдет к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров. Это случится в 4:52 по московскому времени в среду, 26 мая", - приводит подробности РИА Новости.

Жители большей части России, включая москвичей, не увидят затмение. Наблюдать его можно будет вечером с территории Дальнего Востока. Короткую полную фазу затмения в этот период смогут увидеть жители Хабаровского и Приморского краев, полуостровов Камчатка, Чукотка и прилегающих к ним территорий. Полные и частные фазы также будут видны на западном побережье Северной Америки, в Тихом океане, Индонезии, в Австралии, на восточном побережье Азии, пояснили в столичном планетарии.

Отметим, что в этом году нас ждет еще одно лунное затмение. 19 ноября произойдет частное лунное затмение при максимальной фазе в 12:04 по московскому времени. Полностью это затмение можно будет наблюдать на Чукотке и Камчатке. Теневые и частные фазы затмения Луны смогут увидеть жители восточных регионов России.