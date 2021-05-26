Польша выдала России вора в законе по кличке Циркач

По требованию Генеральной прокуратуры России компетентные органы Польши экстрадируют Олега Пирогова. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Генпрокуратуры, Пирогов обвиняется в организации убийства по найму, а также занятии высшего положения в преступной иерархии.

По версии следствия, в 2006 году в Московской области за распределение криминальных сфер влияния боролись несколько криминальных авторитетов, среди которых был Олег Пирогов по прозвищу Циркач и Юрий Лохматов.

По данным правоохранителей, в декабре 2006 года Пирогов решил убить Лохматова, который, по его мнению, имел большой авторитет в криминальной среде в Электростали. Пирогов попросил это сделать своего знакомого Виктора Лазовского, который также являлся одним из лидеров уголовно-преступной среды Сергиева Посада.

Нанятый Лазовским киллер 13 декабря в палате Электростальской больницы выстрелил Лохматову в голову. От полученного ранения он скончался. В мае 2011 года Пирогова в ресторане "Каретный двор" собравшиеся преступные авторитеты "короновали" в "воры в законе". Как отметили в Генпрокуратуре, Циркач уже принимал участие в разделе сфер влияния в Подмосковье и распределении преступных доходов.

Бабушкинский суд Москвы 12 ноября 2019 года заочно избрал Пирогову меру пресечения в виде заключения под стражу. По поручению Генпрокуратуры в декабре 2019 года он был объявлен в международный розыск. В июле 2020 года Циркача задержали в Польше, после чего Генеральная прокуратура России направила зарубежным коллегам запрос о его выдаче. Как отметили в надзорном ведомстве, в сопровождении спецконвоя Пирогов будет доставлен в Россию.