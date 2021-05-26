Путин и Лукашенко встретятся 28 мая

Президенты России и Беларуси проведут встречу в эту пятницу, 28 мая, подтвердил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Это будет беседа двух президентов, которая, как планируется, продолжится за рабочим обедом", - заметил Песков. Заявлений для прессы не будет. Переговоры планировались еще до инцидента с самолетом Ryanair, который сел в Минске.

Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о повестке встречи с Владимиром Путиным, сообщает агентство БелТА. "Не буду называть конкретные вопросы, но это в основном экономика. В связи с той ситуацией, которая складывается вокруг Беларуси и России, как мы будем двигаться дальше", - заявил он. "По военно-политическим и прочим вопросам мы уже давно договорились, и в этом отношении мы действуем", - заключил белорусский лидер.

Песков не исключил, что Лукашенко захочет рассказать Путину об экономической ситуации в Беларуси: "Как правило, президенты информируют друг друга о состоянии дел в экономике стран". "А дальше все будет зависеть от того, как Александр Григорьевич будет ставить вопрос", - заметил он.