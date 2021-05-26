Путин подписал закон о запрете рекламы из громкоговорителей на домах

Через три месяца будет нельзя распространять звуковую рекламу с помощью технического оборудования, установленного на домах - стенах, крышах и конструктивных элементах зданий. Такой закон подписал в среду 26 мая президент России Владимир Путин.

"В первую очередь, законопроект касается жителей домов, вблизи которых расположены торговые центры, рынки, торговые площадки, которые выносят звуковую аппаратуру, колонки, мегафоны, машины со звуковой аппаратурой и с утра до вечера практически в режиме нон-стоп "гоняют" аудиоролики", - рассказал председатель думского комитета по экономической политике Сергей Жигарев. Такая форма рекламы явно доставляет дискомфорт окружающим. Для запрета не имеет значения, как и где используется данное оборудование: портативное переносное или стационарное монтированное к конструкциям здания, подчеркнул он.

Авторы законопроекта, представители Астраханской области, отметили в пояснительных документах, что уровень шума, создаваемый звуковой рекламой, не нарушает действующие санитарные нормы, однако непрерывное звуковое повторение информации в течение всего дня, по сведениям жителей, негативно влияет на их жизнедеятельность.

Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.