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26.05.2021 17:56
Рубрика: Власть

Путин подписал закон о запрете рекламы из громкоговорителей на домах

Текст: Ирина Алпатова

Через три месяца будет нельзя распространять звуковую рекламу с помощью технического оборудования, установленного на домах - стенах, крышах и конструктивных элементах зданий. Такой закон подписал в среду 26 мая президент России Владимир Путин.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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"В первую очередь, законопроект касается жителей домов, вблизи которых расположены торговые центры, рынки, торговые площадки, которые выносят звуковую аппаратуру, колонки, мегафоны, машины со звуковой аппаратурой и с утра до вечера практически в режиме нон-стоп "гоняют" аудиоролики", - рассказал председатель думского комитета по экономической политике Сергей Жигарев. Такая форма рекламы явно доставляет дискомфорт окружающим. Для запрета не имеет значения, как и где используется данное оборудование: портативное переносное или стационарное монтированное к конструкциям здания, подчеркнул он.

Авторы законопроекта, представители Астраханской области, отметили в пояснительных документах, что уровень шума, создаваемый звуковой рекламой, не нарушает действующие санитарные нормы, однако непрерывное звуковое повторение информации в течение всего дня, по сведениям жителей, негативно влияет на их жизнедеятельность.

Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.

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