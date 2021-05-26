Редкий экземпляр: комплекс "Стрела-1" замечен у сил Хафтара в Ливии

Основу противовоздушной обороны вооруженных сил Ливии при Муамаре Каддафи составляли закупленные в СССР зенитные ракетные комплексы.

Symbolic units of the Libyan army’s #LNA mobile air defense units on route to join the 7th anniversary of operation dignity parade.#Libya #Cyrenaica #Benghazi pic.twitter.com/4kmTjHZXEQ — M(LNA) (@MLNA2021) May 24, 2021

Например, в сухопутных войсках эксплуатировались ЗРК "Оса", "Квадрат" и "Стрела-1".

Как оказалось, две последние системы используются в этой стране до сих пор. Например, "Квадраты" имеются как у Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Хафтара, так и у противоборствующих стороны - "Правительства национального согласия".

Сообщалось, что бойцам ЛНА с использованием этих средств поражения в мае 2019 года удалось уничтожить многоцелевой истребитель Mirage F.1 французского производства.

Позже, через год, был сбит чехословацкий учебно-боевой самолет L-39, выступавший в роли легкого штурмовика.

Что касается "Стрелы-1", то первые поставки из Советского Союза начались еще в 1974 году. Этими комплексамси комплектовались батареи армейской ПВО.

Бронемашины выполнены на шасси разведывательно-дозорных БРДМ-2 (4х4). Устанавливаемые на них четыре ракеты могли поражать цели на дальности до 4200 метров и на высотах (в зависимости от модификации) от 30 метров до 3000-3500 метров. Масса - 30,5 кг, в том числе боевой части - 3000 гр.

Собственный вес пусковой установки -7000 кг, экипаж -3 человека. Мощность двигателя - 140 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 95 км/ч. Запас хода - 750 км.

К началу гражданской войны большую часть комплексов вывели из войск и отправили на базы хранения. Сейчас их начали восстанавливать и возвращать в строй. По сравнению с современными образцами, их ракеты имеют недостаточно эффективные головки самонаведения, но при правильном использовании они могут представлять определенную угрозу для самолетов, вертолетов и беспилотников. Ранее сообщалось, что именно "Стрелой-1" был сбит один из американских MQ-9 Reaper в Йемене.