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26.05.2021,  
09:49
Текст:  Антон Валагин

Испытана антидроновая сигнализация с АФАР

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Российские военные испытали радиолокационный модуль, предназначенный для обнаружения малоразмерных целей - в первую очередь, дронов. Заказали разработку специалисты ПВО Западного военного округа. Видя, какое значение приобретают беспилотники в современной войне, они попросили конструкторов создать устройство, которое могло бы нести постоянное дежурство и в автоматическом режиме засекать малоразмерные цели, не отвлекая на это мощности больших радаров.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Специалисты тульского ЦКБ приборостроения создали радарный модуль с АФАР, а на пензенском "Радиозаводе" его интегрировали в стоящие на вооружении системы автоматического управления и целеуказания.

Аппаратуру испытали на нескольких аэродромах ЗВО - модуль исправно засекал дроны размером с лист А4, - затем была отработана задача поиска цели и выдачи целеуказания на зенитный комплекс "Панцирь-С".

- Радиолокационный модель справился на отлично и получил высокую оценку представителей Минобороны, - рассказал "Красной звезде" заместитель начальника войск ПВО и авиации ЗВО полковник Виктор Пигарев.

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