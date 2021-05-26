Мужчину с партией наркотиков задержали в Московской области

Автомобиль наркокурьера сотрудники ГИБДД остановили на 32-м км автодороги М-2 "Крым" для проверки документов.

Поводом для остановки, по словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой, стала очевидная неисправность машины - автомобиль двигался с включенной световой аварийной сигнализацией и имел видимые повреждения кузова. Еще большие подозрения вызвало поведение водителя, который сильно нервничал. Более того, на вопрос, имеются ли у него запрещенные вещества, он ответил утвердительно.

Дальше инспекторы уже действовали по инструкции. На место была вызвана следственно-оперативная группа УМВД России по городскому округу Подольск.

При личном досмотре у 25-летнего ранее судимого мужчины обнаружили пакеты с веществом. Химическое исследование установило, что это наркотическое средство ЛСД в количестве более 200 штук.

Задержанный взят под стражу.