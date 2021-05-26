СК проверит пасхальный пикник в колонии под Ярославлем

СК начал доследственную проверку после публикаций в СМИ о нарушении режима отбывания наказания в исправительной колонии под Ярославлем.

- Следствием будут проверены все факты, изложенные в опубликованном материале, и будет дана правовая оценка действиям (или бездействию) ответственных лиц, - заявили в следственном управлении СК РФ по Ярославской области.

Напомним, 25 мая ярославское информагентство разместило в интернете видеозапись, на которой осужденные ИК № 2 Рыбинска празднуют Пасху, жаря на территории колонии шашлыки.

"Вот так вот, в лагере проверка, а братва гуляет", - комментирует происходящее человек, записывающий видео (предположительно, на сотовый телефон).

Проверки по факту произошедшего помимо СК в тот же день организовали региональное управление ФСИН и Ярославская областная прокуратура.