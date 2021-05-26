Новости

Джефф Безос покинет пост гендиректора Amazon 22:20
В парке "Царицыно" стартовал новый сезон экспозиции "Сад лекарственных растений" 22:11
Суд арестовал двух высокопоставленных сотрудников ГУВО Росгвардии 21:28
Путин: Гособоронзаказ в 2020 году был выполнен на 99,8%, несмотря на пандемию 21:21
Валерий Фальков: Все вузы России готовы к приемной кампании 21:12
Более 33,3 тысячи военнослужащих вылечили от коронавируса 20:55
СК предъявил обвинение в гибели 11 рабочих в коллекторе под Таганрогом 20:55
Элджею грозит лишение прав за отказ от освидетельствования 20:50
Восемь человек погибли при стрельбе в Калифорнии 20:18
Умерла актриса из "Тутси" и "Голого пистолета" Луис Де Банзи 20:17
В МЭР посоветовали молодежи перспективную индустрию для заработка 20:10
Вышел трейлер боевика о битвах с пришельцами "Война будущего" 19:52
ВШЭ стала единственным вузом из РФ в 5 предметных областях рейтинга ARWU 19:52
Женская сборная РФ по волейболу обыграла Бельгию в Лиге наций 19:45
Косачев: Запад опасно зациклился на монополярности мироустройства 19:34
Вышел русский трейлер специального выпуска сериала "Друзья" 19:25
Владимир Путин назначил нового заместителя Генпрокурора России 19:20
Анонсирован комикс о приключениях Бэтмена в России 19:10
Генпрокуратура признала нежелательными в России три немецких НПО 19:09
СК опроверг данные о завершении расследования дела о хищениях в РКК "Энергия" 18:44
Путин: Число работающих граждан в РФ нужно увеличить еще на 700 тысяч 18:31
Семак признан лучшим тренером в РПЛ минувшего сезона 18:18
Эксперты оценили, к чему приведет замедление Google 18:15
В Москве Lada влетела в остановку на Кутузовском проспекте 18:07
Кравцов: Отсутствие ЕГЭ для тех, кто не поступает в вузы - временная мера 17:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
26.05.2021 21:28
Рубрика: Происшествия

Суд арестовал двух высокопоставленных сотрудников ГУВО Росгвардии

Текст: Иван Егоров

Басманный суд в среду вечером санкционировал заключение под стражу начальника отдела Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии Сергея Воробьева и его заместителя Александра Швецова по делу о превышении должностных полномочий.

Фото: Управление Следственного комитета по Иркутской области
Суд начал рассматривать новое дело в отношении "ангарского маньяка"

Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь суда Ирина Софинская, срок ареста Воробьеву и Швецову установлен до 25 июля. По официальным данным, Сергей Воробьев возглавляет отдел формирования единой технической политики и реализации инновационных технологий в охранной деятельности подразделений полиции ГУВО Росгвардии.

Как сообщил ТАСС официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, сейчас проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, а также осуществляется взаимодействие со следственными органами.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Судебная власть Суды общей юрисдикции Басманный суд Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин подписал закон о новых мерах поддержки беременных и семей с детьми
Сборная России обыграла Данию на ЧМ по хоккею
Лукашенко: Сообщение о минировании самолета Ryanair поступило из Швейцарии
Военнослужащим с 1 октября повысят оклады
Польша не пропустила следовавший в Барселону самолет "Белавиа"
За вождение в пьяном виде, дебош и судимость лишат права на ружье
Суд разъяснил, что делать родителям, если ребенок в школе получил травму