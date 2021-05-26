Суд арестовал двух высокопоставленных сотрудников ГУВО Росгвардии

Басманный суд в среду вечером санкционировал заключение под стражу начальника отдела Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии Сергея Воробьева и его заместителя Александра Швецова по делу о превышении должностных полномочий.

Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь суда Ирина Софинская, срок ареста Воробьеву и Швецову установлен до 25 июля. По официальным данным, Сергей Воробьев возглавляет отдел формирования единой технической политики и реализации инновационных технологий в охранной деятельности подразделений полиции ГУВО Росгвардии.

Как сообщил ТАСС официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, сейчас проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, а также осуществляется взаимодействие со следственными органами.