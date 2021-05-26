В Москве откроются шесть детских лагерей

В Москве летом будут работать шесть детских оздоровительных лагерей. Об этом сообщил журналистам замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы столичного МЧС Александр Бобров.

По его словам, проверки лагерей будут завершены до старта летней оздоровительной кампании. Детские учреждения, отметил Бобров, оборудованы автоматическими системами оповещения о пожарах и тревожными кнопками для вызова полиции.

Также он рассказал, что в Москве пока не планируется открывать детские палаточные лагеря.