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26.05.2021 14:31
Рубрика: Общество

В Москве резко похолодает к выходным

Текст: Ирина Огилько
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Новый циклон принесет в столицу холод и дожди. Об этом рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Синоптики предупредили о дожде и похолодании в Москве

Погода начнет портиться в субботу, к воскресенью столбик термометра не поднимется уже выше +16 днем, а ночью не выше +4. Два последних выходных мая будут дождливыми, ветер в порывах усилится до 15 м/с.

"В понедельник температура продолжит снижаться, в начале будущей недели ждем не выше +12 в дневные часы, ночью возможны по области заморозки на почве, - сказала метеоролог. - В середине будущей недели температура немного повысится, но в целом первая неделя июня ожидается холоднее нормы на 3-4 градуса.

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