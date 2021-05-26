В Москве резко похолодает к выходным

Новый циклон принесет в столицу холод и дожди. Об этом рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

Погода начнет портиться в субботу, к воскресенью столбик термометра не поднимется уже выше +16 днем, а ночью не выше +4. Два последних выходных мая будут дождливыми, ветер в порывах усилится до 15 м/с.

"В понедельник температура продолжит снижаться, в начале будущей недели ждем не выше +12 в дневные часы, ночью возможны по области заморозки на почве, - сказала метеоролог. - В середине будущей недели температура немного повысится, но в целом первая неделя июня ожидается холоднее нормы на 3-4 градуса.