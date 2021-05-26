В парке "Царицыно" стартовал новый сезон экспозиции "Сад лекарственных растений"

В парке "Царицыно" открылся новый сезон ботанической экспозиции "Сад лекарственных растений", который появился летом 2018 года. Почетным гостем мероприятия был член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев, благодаря которому обновлен состав растений.

Экспозиция включает в себя более 60 видов лечебных трав и кустарников, произрастающих по всему миру. Например, лофант тибетский является сильнейшим природным иммуностимулятором, а монарде двойчатой, которую североамериканские индейцы использовали как антисептик, современные стоматологи нашли применение в ополаскивателях для рта.

Открывая сезон, Евгений Нифантьев поучаствовал в посадке лесной земляники и лаванды и рассказал, что в XVII-XVIII веках в усадьбах существовала традиция специально выращивать различные травы, обладающие лекарственными свойствами. Под них разбивались даже целые огороды, что делало аптеку на грядке максимально доступной.

"В современных реалиях мы не можем позволить себе содержать плантации с ценными травами. Мы давно посещаем настоящие аптеки. Но и сейчас необходимые лекарства, к сожалению, доступны далеко не всем. Считаю крайне важным обеспечить бесплатными лекарствами пенсионеров. Давайте помнить, что старшее поколение - это люди, рожденные и прожившие жизнь в другой стране. Они, как правило, не имеют накоплений, а их ежемесячные траты на лекарства составляют порядка 10% их пенсий", - отметил Нифантьев.

Этой весной в поддержку данной инициативы поставили свои подписи более 7 тысяч жителей Южного округа Москвы.

Для участников мероприятия были организованы экскурсия по "Саду лекарственных растений" и мастер-класс по ароматерапии "Охотники за ароматами". А всем участникам, достигшим пенсионного возраста, предложили пополнить ряды "серебряных" волонтеров, работающих в "Саду лекарственных растений". В их обязанности входит помощь по уходу за растениями и проведение ежедневных экскурсий для посетителей. Подобная работа практикуется с 2018 года - с момента открытия ботанической экспозиции в ГМЗ "Царицыно".