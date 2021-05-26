Воронежец ранен при попытке отобрать оружие у полицейского

В Воронеже заключен под стражу 52-летний мужчина, попытавшийся отобрать оружие у полицейского.

Инцидент произошел 18 мая. 51-летний инспектор патрульно-постовой службы приехал на вызов: женщина сообщила, что неизвестный мужчина угрожает ножом ее мужу. Полицейский приказал дебоширу бросить оружие, однако тот пошел на него с ножом. Инспектор достал пистолет и предупредил, что будет стрелять. Преступник вцепился на руку с пистолетом, началась борьба и раздался выстрел. Ранения получили оба: и дебошир, и полицейский. Их доставили в больницу, где обработали раны.

- Задержанный ранее судим за убийство, - сообщили в управлении СК по Воронежской области.

Против мужчины возбуждено уголовное дело об угрозе применения насилия против представителя власти.