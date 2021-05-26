На Чукотке экс-полицейские осуждены условно за избиение задержанных

На Чукотке два бывших сотрудника полиции осуждены за превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств.

Суд установил, что в мае прошлого года для проверки информации о хищении мобильного телефона они доставили в райотдел полиции двух жителей поселка Провидения. От обоих потребовали подписать заранее подготовленные документы о причастности к хищению телефона.

"Получив отказ на свои незаконные требования, сотрудники полиции, действуя группой лиц, применили насилие и, используя наручники, пристегнув одного из потерпевших к гире, нанесли ему резиновой палкой удары по телу, а также нанесли обоим потерпевшим удары руками, чем причинили им телесные повреждения", - сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в среду.

Суд назначил одному из бывших уже полицейских наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно, второй приговорен к трем с половиной годам условно. Оба лишены права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий сроком на два года.

В прокуратуре отметили, что после проверки законности приговора будет принято решение о его обжаловании.