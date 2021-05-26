На Чукотке экс-полицейские осуждены условно за избиение задержанных

Новости

Еврокомиссия к 2030 году сократит количество рабочих зданий с 50 до 25 15:34
Власти Словакии одобрили использование вакцины "Спутник V" 15:32
В Москве откроются шесть детских лагерей 15:25
В Петербурге за сдачу электросамокатов в аренду возбудили уголовное дело 15:22
Вирусолог оценил, насколько безопасны российские вакцины от COVID-19 15:19
Сын актрисы Татьяны Проценко рассказал о последних днях ее жизни 15:14
Российские военные делятся с коллегами опытом гуманитарного разминирования 15:07
Путин подписал закон о выдаче виз без принципа взаимности 15:05
Песков назвал интернет параллельным миром 15:01
Врач сравнил иммунитет у привившихся и переболевших COVID-19 14:53
В Туле на приемную мать завели дело о пытках подростка 14:52
Умер актер Сэмюэл Райт, краб Себастьян из диснеевской "Русалочки" 14:51
"Роскосмос" опубликовал уникальный снимок Суперлуния 14:48
Умерла звезда культового слэшера "Спящий лагерь" Дэзри Гулд 14:41
Путин и Лукашенко встретятся 28 мая 14:40
В Москве резко похолодает к выходным 14:31
Матвиенко призвала формировать моду на экологию 14:25
В Курске девочка погибла от удара током, прикоснувшись к забору 14:24
Военнослужащим с 1 октября повысят оклады 14:15
В США выдан ордер на арест Мэрилина Мэнсона 14:10
Всемирный банк: Новые санкции США не угрожают финстабильности России 14:02
Путин подписал закон об освобождении от медосмотра некоторых призывников 13:56
Песков: Подписание документов по итогам встречи Путина и Байдена не планируется 13:50
Итальянские политики не проявляют желания бороться за кресло мэра Рима 13:50
Польша выдала России вора в законе по кличке Циркач 13:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
26.05.2021 14:11
Рубрика: Происшествия

На Чукотке экс-полицейские осуждены условно за избиение задержанных

Текст: Юрий Батин

На Чукотке два бывших сотрудника полиции осуждены за превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств.

Мосгорсуд отменил условный приговор стрелявшему в девочку экс-полицейскому

Суд установил, что в мае прошлого года для проверки информации о хищении мобильного телефона они доставили в райотдел полиции двух жителей поселка Провидения. От обоих потребовали подписать заранее подготовленные документы о причастности к хищению телефона.

"Получив отказ на свои незаконные требования, сотрудники полиции, действуя группой лиц, применили насилие и, используя наручники, пристегнув одного из потерпевших к гире, нанесли ему резиновой палкой удары по телу, а также нанесли обоим потерпевшим удары руками, чем причинили им телесные повреждения", - сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в среду.

Суд назначил одному из бывших уже полицейских наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно, второй приговорен к трем с половиной годам условно. Оба лишены права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий сроком на два года.

В прокуратуре отметили, что после проверки законности приговора будет принято решение о его обжаловании.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО Преступления правоохранителей

Главное сегодня

Путин и Лукашенко встретятся 28 мая
Военнослужащим с 1 октября повысят оклады
Песков: У РФ нет оснований не доверять Беларуси в ситуации с Ryanair
МИД РФ объявил персоной нон грата сотрудника посольства Болгарии
Экипаж российского судна спас моряков японской шхуны
За вождение в пьяном виде, дебош и судимость лишат права на ружье
Суд разъяснил, что делать родителям, если ребенок в школе получил травму