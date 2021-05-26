Белорусская экспозиция представлена на нефтехимической выставке в Уфе

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Особый интерес у российских предприятий вызывают передовые разработки в нефтехимической промышленности концерна "Белнефтехим", констатируют обозреватели. На выставке, в частности, представлены натуральные образцы легковых и грузовых бескамерных шин.

Бесшовные трубы для нефте- и газопроводов, для производства бурильных, насосно-компрессорных и обсадных труб представил жлобинский металлургический завод. А могилевские химики презентовали на выставке еще одну новинку: полиэфирное волокно, которое служит сырьем для производства синтепуха. Его используют для набивки подушек, одеял, одежды, мебели и игрушек. Кстати, "Могилевхимволокно" является одним из немногочисленных производителей данного волокна не только в СНГ, но и в европейских странах.

Компания "Сейсмотехника" презентует на выставке мобильные комплексы для бурения и капитального ремонта скважин с дизельным и частотно-регулируемым приводом, а также вибрационные источники сейсмических сигналов, которые используются при проведении сейсморазведочных работ. Оборудование, выпускаемое предприятием, эксплуатируется более чем в 20 странах мира.

Актуальной новинкой признан на выставке и нетканый материал мельтблаун компании "СветлогорскХимволокно", который применяется в производстве одежды для медицинских работников. Компания заинтересовала потребителей и образцами полиэфирной нити, трикотажных полотен, нетканых материалов "Спанбел", шпагата и упаковочной ткани, констатировали в "Белинтерэкспо".

Новейшие образцы своей продукции представил и Мозырский НПЗ. На выставке есть не только неэтилированный бензин АИ-92-К5-Евро и АИ-100-К5-Евро, но и дизельное топливо, соответствующее требованиям технического регламента Таможенного союза и европейского стандарта EN590, а также углеводородные топливные сжиженные газы.

Организатором экспозиции Made in Belarus, сообщает агентство, является унитарное предприятие Белорусской торгово-промышленной палаты.