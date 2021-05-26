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26.05.2021 13:07

Пермяки победили на XX молодежных Дельфийских играх

Текст: Александр Шестаков (Пермь)
В Перми наградили победителей и призеров XX молодежных Дельфийских игр России.
Фото: Администрация губернатора Пермского края Фото: Администрация губернатора Пермского края
Фото: Администрация губернатора Пермского края

Они впервые проходили в регионе, в них приняли участие 1947 человек из 65 субъектов страны.

- Для нас было большой честью принимать у себя юбилейные Дельфийские игры. У нас собрались таланты со всей страны. Нам было важно создать для молодежи не только комфортные, но и безопасные условия. В непростой ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией, эта задача имела для нас ключевое значение. Считаю, что мы с этим справились. В течение нескольких дней в Перми царил настоящий праздник творчества. Мы доказали, что можем достойно организовывать такие масштабные мероприятия, поэтому очень надеемся, что сможем претендовать на проведение других культурных и спортивных событий, - отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

- Для всех это большое событие. Благодарю губернатора Пермского края за смелость и решительность, которая была проявлена в ходе подготовки игр. С организационной точки зрения, работа была выстроена правильно, - сказал председатель исполкома национального Дельфийского совета России, директор Международного Дельфийского комитета Владимир Понявин.

Первое место заняла команда пермяков. На втором -Новосибирская область, на третьем - Московская. Участники из Прикамья завоевали 71 награду. Это 19 золотых, 15 серебряных, шесть бронзовых медалей и 31 диплом лауреатов.

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