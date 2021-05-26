Библиотекарей Новосибирской области наградили за яркие проекты

В Новосибирской области состоялся форум "Библиотека - пространство человека". На нем лучшим работникам отрасли, внесшим заметный вклад в продвижение чтения, вручили почетные грамоты и благодарственные письма.

Мероприятие прошло в преддверии общероссийского Дня библиотек, который отмечается 27 мая. Приветствуя участников от имени главы региона Андрея Травникова, его заместитель Ирина Мануйлова отметила успехи библиотек в реализации нацпроекта "Культура".

- Нацпроект выделил библиотеки в особую категорию. За два прошедших года в регионе создано восемь модельных библиотек. Проектный офис на базе Новосибирской областной научной библиотеки крайне интересно выстроил работу по созданию модельных библиотек: не просто в соответствии с новыми требованиями, а с учетом мнений жителей района или села, где открывается обновленная библиотека. Главное - ответить на пожелания и надежды людей, которые будут приходить в библиотеку со своими детьми и внуками, где они смогут пообщаться. Этим уникальным опытом работы мы делились с другими регионами, он был отмечен и Министерством культуры России, - сказала Ирина Мануйлова.

По ее словам, правительство Новосибирской области поддержало это направление нацпроекта "Культура". В региональном бюджете 2021 года выделено 20 миллионов рублей на создание трех модельных библиотек - одной центральной и двух малых.

За вклад в развитие волонтерского движения в сфере культуры Новосибирской области, активное участие в реализации социально-значимых проектов, просветительскую работу среди детей и молодежи благодарственное письмо минкультуры области вручено коллективу областной общественной организации "Новосибирское библиотечное общество". Оно отмечает 25-летие. В числе ярких проектов Новосибирского библиотечного общества, реализованных при поддержке правительства региона, - "Дети читают", "Театр в библиотеке", "Книголет" и другие.

Справка "РГ"

В Новосибирской области работает 860 общедоступных библиотек, включая 65 детских. В государственных образовательных учреждениях региона функционирует еще 963 библиотеки. Библиотечное обслуживание в регионе осуществляют более четырех тысяч специалистов.