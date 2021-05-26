"Ростелеком" в Новосибирске подготовил систему видеонаблюдения к ЕГЭ

"Ростелеком" по заказу Министерства цифрового развития и связи Новосибирской области завершил установку в школах региона системы видеонаблюдения за ходом Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Камерами оборудованы 1433 аудитории в пунктах проведения ЕГЭ и в региональном центре обработки информации, что почти на 10 процентов больше, чем годом ранее.

Камеры в помещениях расположены таким образом, чтобы в обзор попадали не только выпускники, но и места печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов. Таким образом "Ростелеком" обеспечивает объективность и делает процесс сдачи ЕГЭ прозрачным для его участников. При этом недоступными для камер остаются персональные данные школьников.

"Тестирование показало, что система видеонаблюдения готова к началу экзаменов. Все оборудование, установленное в школах, обеспечивает необходимый угол обзора, поддерживает высокое разрешение видео и передает качественный звук, - отметил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО "Ростелеком". - В дни проведения ЕГЭ наши специалисты будут осуществлять мониторинг работоспособности системы, а также при необходимости оказывать техническую поддержку".

Видео из аудиторий в онлайн-режиме будет транслироваться на портал видеонаблюдения "Смотри ЕГЭ". Пропускная способность ресурса рассчитана на одновременное подключение не менее 15 тысяч пользователей.

В этом году ЕГЭ в Новосибирской области стартует 31 мая, в этот день школьники сдают географию, литературу и химию. Самый популярный экзамен по русскому языку пройдет 3 и 4 июня. Всего в итоговом тестировании примет участие около 16 тысяч выпускников.

Справка

Видеонаблюдение за проведением ЕГЭ - один из инфраструктурных проектов "Ростелекома", который компания ведет с 2014 года. За время существования проекта компания усовершенствовала в том числе защиту от хакерских и вирусных атак. Всего для видеонаблюдения за ЕГЭ-2021 в России будет задействовано свыше 134 тысяч камер.

Материал подготовлен пресс-службой МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"