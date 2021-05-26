В АО "РЭС" наладили взаимодействие с предпринимательским сообществом

26 мая ежегодно отмечается День российского предпринимательства - профессиональный праздник бизнес-сообщества, который появился в российском календаре памятных дат сравнительно недавно.

Между акционерным обществом "Региональные электрические сети" и сообществом предпринимателей налажено всестороннее конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество.

В частности, взаимодействие энергетиков и предпринимательского сообщества достаточно активно осуществляется по вопросам технологического присоединения к электрическим сетям. АО "РЭС" включено в состав комиссии по взаимодействию субъектов малого и среднего предпринимательства города Новосибирска. Сетевая организация является постоянным участником различных круглых столов, совещаний и других мероприятий, в рамках которых рассматриваются аспекты взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства с ресурсоснабжающими организациями.

Эффективной коммуникации между АО "РЭС" и предпринимательским сообществом способствует развитие дистанционных способов взаимодействия с клиентами, основанных на передовых технологиях.Одним из инструментов, который позволяет значительно сэкономить время потребителям, относящимся к субъектам малого и среднего бизнеса, является сервис "Личный кабинет" на корпоративном сайте АО "РЭС". Воспользовавшись личным кабинетом, можно подать заявку на технологическое присоединение объектов бизнеса к электрическим сетям, осуществлять контроль за заключением и исполнением договоров об осуществлении технологического присоединения.

Доля заявок, поданных в электронном виде юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями для технологического присоединения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт, с каждым годом неуклонно растет. В мае 2021 года она достигла 36% от общего количества заявок. Это говорит об эффективности сервиса "Личный кабинет", реализованного на официальном сайте АО "РЭС" и модернизированного для удобства заявителей.

Кроме того, на сайте компании актуализирована информация, содержащаяся на интерактивной карте загрузки центров питания, благодаря которой предприниматели могут увидеть районы с наличием резерва мощности.

Помимо сотрудничества с субъектами малого и среднего предпринимательства в части предоставления услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям в компании также осуществляется взаимодействие с бизнес-сообществом в рамках осуществления закупочной деятельности. Являясь субъектом Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Общество организовывает открытые закупочные процедуры, строго соблюдая все требования законодательства. АО "РЭС" является одними из лидеров "Национального рейтинга прозрачности закупок", составляемого под эгидой Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" и Акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства". По результатам закупочной деятельности за 2020 год компания отмечена как предприятие с "Высокой прозрачностью".

В целом взаимодействие АО "РЭС" и предпринимательского сообщества является достаточно разносторонним и при этом имеет положительную динамику.

Энергетики поздравляют представителей бизнес-сообщества с Днем российского предпринимательства и желают энергии и настойчивости, а также успехов и процветания бизнесу, надежных партнеров, выгодных сделок и эффективной работы на благо региона и общества.

Материал подготовлен пресс-службой АО "РЭС"