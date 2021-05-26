В Томске регоператора по обращению с ТКО обвинили в мошенничестве

СК возбудил уголовное дело в отношении директора томского филиала компании "Экология-Новосибирск". Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами представил в органы власти заведомо ложные сведения о понесенных расходах на сумму свыше 8,5 миллиона рублей.

- На основании этого между департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды региона и данной коммерческой организацией было заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на возмещение понесенных затрат, - сообщает СУ СКР по Томской области.

В результате на расчетный счет регоператора были перечислена субсидия, общая сумма которой составила 28 миллионов рублей.

В настоящее время директор компании задержан. Следователи ходатайствуют о заключении его под стражу.