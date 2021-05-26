В Томской области отец с сыновьями избили сотрудника ДПС

СК возбудил уголовное дело в отношении троих жителей города Стрежевой. Их подозревают в применении насилия к сотруднику полиции.

По предварительным данным, во время ночного патрулирования в городе Стрежевой автоинспекторы заметили автомобиль с выключенными фарами. В ходе беседы выяснилось, что у водителя отсутствует водительское удостоверение. Сотрудник ДПС начал оформлять протокол об административном нарушении. В это время водитель и двое его сыновей вышли из автомобиля и набросились на полицейского.

- Они применили насилие к старшему инспектору ДПС, нанеся ему множественные удары руками по голове и телу, - сообщает СК по Томской области.

В настоящее время подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.