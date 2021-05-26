В Дагестане проливные ливни размыли автодороги

Проливной дождь, сильный ветер и град нанесли ущерб районам Дагестана.

По информации регионального МЧС, в Хунзахском районе в трех селах размыло дороги, повреждены три придомовые постройки. Для оказания помощи от МЧС выехала группа спасателей.

Сильно повреждена республиканская автодорога Буйнакск-Гимры-Чирката. С 19 часов вечера участок с 36 по 49 километр закрыт для движения.

В МЧС республики уточнили, что заблокированных населенных пунктов нет, имеется объездной путь длиной 18 километров. Восстанавливать автодорогу начнут сегодня.