ФСБ возбудила дело о сбыте оружия против двоих калининградцев

В Калининграде двоих местных жителей подозревают в сбыте огнестрельного оружия.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону, дело возбуждено следственным отделом управления по статье УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".

Доказательства причастности подозреваемых к нелегальному обороту оружия получены в результате оперативно-разыскных мероприятий УФСБ. За совершение этого преступления предусмотрено лишение свободы на срок до шести лет.

Расследование продолжается, оперативники и следователи устанавливают все обстоятельства преступления.