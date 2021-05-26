На Кубани начался конкурс на самых метких и выносливых зенитчиков

В Краснодарском крае на Ейском полигоне учебного центра войсковой противовоздушной обороны (ПВО) Сухопутных войск стартовал этап Всеармейского конкурса по полевой выучке среди подразделений ПВО "Чистое небо-2021".

Начальник войсковой ПВО ВС РФ генерал-лейтенант Александр Леонов проверил готовность экипажей к соревнованиям. Он отметил, что во время Всеармейского конкурса среди зенитчиков отберут лучшие экипажи на международный конкурс. Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, в ходе спортивного этапа соревнований команды специалистов войсковой ПВО преодолеют полосу препятствий и выполнят стрельбы из автоматов АК-74 на расстоянии до 500 метров по пехоте условного противника.

Всего в состязаниях принимают участие свыше 100 военнослужащих в составе семи команд от ЮВО, Центрального военного округа, Воздушно-десантных войск, береговых войск Северного флота, Военной академии войсковой ПВО Вооруженных Сил РФ имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского.

Особый настрой в учебных боях в первый же день задали командиры, показав высочайший уровень мастерства. По условиям конкурса "Командирская гонка" участники соревнований выполнили три ракетных пуска с переносных зенитных ракетных комплексов "Игла" - по мишени вертолета и по скоростным имитаторам воздушных целей. На полосе препятствий командиры должны были показать свою сноровку и выносливость, преодолев на бронетранспортерах БТР-80 и БТР-82А лабиринт, ров, разрушенный мост, заполненный водой брод, косогор и участок миновзрывного заграждения. Протяженность сложнейшего маршрута по пересеченной местности составила 14,2 километра.

По окончанию второго этапа соревнований зрители и участники конкурса посетили площадку с образцами вооружения, военной техники и стрелкового оружия. Также они смогли увидеть скоротечный бой с условным противником на боевых машинах и рукопашный бой.

Всеармейские соревнования стрелков-зенитчиков продлятся до 28 мая. Команда, продемонстрировавшая лучший результат, представит Вооруженные силы РФ на международном конкурсе "Чистое небо", который пройдет в августе на полигоне "Корла" в Китае.