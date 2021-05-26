Офицеры СК нашли родных пропавшего без вести в 1941 году защитника Крыма

Как сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ, на человеческие останки защитников Родины строители случайно наткнулись в районе Перекопского вала в октябре 2020 года.
На место выехали сотрудники Красноперекопского следственного отдела и поисковики отряда "Сивашский плацдарм". Они подняли останки семи красноармейцев - бойцов 156-й стрелковой дивизии 530-го стрелкового полка. Личности двоих из них удалось установить по личным вещам.
Первым значился уроженец Ейска, младший сержант, командир отделения минометных войск Иван Мищенко. При нем была бритва с именной гравировкой, ложка и револьвер. Второго бойца, Петра Нажидаева из Днепропетровской области, опознали по медицинской справке. Параллельно эксперты СК провели генетическую экспертизу, подтвердившую давность останков и характер гибели людей.
На фронт рабочий авиационного ремонтного завода Иван Сергеевич Мищенко ушел с бритвой - личным предметом, который ему подарили коллеги за "стахановскую" работу и систематическое перевыполнение плана. Благодаря этой самой бритве, на которой товарищи по цеху выгравировали его имя, и удалось выйти на родственников бойца.
На церемонию захоронения в Крым приехала родная сестра Мищенко - жительница Ейска Краснодарского края Татьяна Завгородняя, а также ее внуки и правнуки из Москвы. Таким образом, офицерам СК Крыма и Краснодарского края удалось собрать на полуострове семью героя, чтобы родные могли с почестями проводить его в последний путь.
- Когда мне позвонили из исторического музея Ейска, я сначала ничего не поняла, потом забилось сердце, потекли слезы, - рассказала Татьяна Завгородняя. - Мне говорят: "Вас ищут сотрудники Следственного комитета из Крыма, которые во время поисковых работ обнаружили останки вашего брата". Брата я не знала - родилась уже после его ухода на фронт. Мама рассказывала, что в январе 1941 года 20-летнего Ваню призвали из Ейска в ряды Красной Армии. Он попал в учебку, через три месяца вернулся повидаться - в форме, бравый, статный. На память о том моменте в семье хранится его единственное фото, а еще трудовая книжка, школьная грамота и извещение о безвестном исчезновении, которое пришло в 1948 году. Мама ждала всю жизнь, вскакивала с волнением в сердце, если вдруг скрипнет калитка, бежала, если кто-то постучит в дверь. А потом пришла и похоронка: так мы узнали, что брат погиб в 1941 году. А как, где? Мои дети и внуки изучали сайты с информацией о фронтовиках, но наш боец в списках не значился. И для нашей семьи по сей день это была бы незаконченная история…
Перед церемонией захоронения родственников Мищенко отвезли на место боя, где погиб кубанец. Татьяна Сергеевна, ее внуки и правнуки возложили цветы к мемориалу советским воинам, павшим в боях за оборону Крыма на Перекопском валу. Церемония продолжилась на кладбище села Суворово, куда пришли проводить в последний путь защитников Крыма местные жители, школьники, поисковики, офицеры Следственного комитета России.
- В нашей семье было шесть детей, сейчас осталась я одна. Наверное, не просто так дожила до 80 лет, а чтобы от всех моих братьев и сестер, от родителей проводить Ваню в последний путь, - делится Татьяна Сергеевна. - Огромные слова искренней благодарности хочу сказать поисковикам за их труд, а следователям СК РФ - за их добрые сердца, за участие в судьбах людей, за сохранение памяти о Великой Отечественной войне и ее сыновьях.
Справка "РГ"
Крымская оборонительная операция началась с Перекопского перешейка в сентябре 1941 года - именно тогда немцы стали прорываться в Крым. Бойцы 156-й стрелковой дивизии были в числе именно той силы, которая первой сдерживала прорыв фашистов на полуостров. Оборонялись не на жизнь, а на смерть - в окопах вместе с останками красноармейцев поисковики обнаружили миномет, который передан в краеведческий музей Армянска. Скоро эту экспозицию пополнит и наган бойца Мищенко.