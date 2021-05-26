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26.05.2021 17:26
Рубрика: Общество

Офицеры СК нашли родных пропавшего без вести в 1941 году защитника Крыма

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
В селе Суворово под Армянском прошла церемония захоронения останков командира отделения минометных войск Ивана Мищенко, погибшего в сентябре 1941 года во время Крымской оборонительной операции. Отдавший жизнь за независимость Родины уроженец Кубани почти 80 лет считался пропавшим без вести, пока его останки не нашли на Перекопском валу. Следователям Главного следственного управления СКР удалось не только достоверно подтвердить время гибели советских солдат, но и найти родственников одного из них.
Фото: Пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю Фото: Пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю
Фото: Пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю

Как сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ, на человеческие останки защитников Родины строители случайно наткнулись в районе Перекопского вала в октябре 2020 года.

Фото: Пресс-служба Главного следственного управления СК по РК и Севастополю
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На место выехали сотрудники Красноперекопского следственного отдела и поисковики отряда "Сивашский плацдарм". Они подняли останки семи красноармейцев - бойцов 156-й стрелковой дивизии 530-го стрелкового полка. Личности двоих из них удалось установить по личным вещам.

Первым значился уроженец Ейска, младший сержант, командир отделения минометных войск Иван Мищенко. При нем была бритва с именной гравировкой, ложка и револьвер. Второго бойца, Петра Нажидаева из Днепропетровской области, опознали по медицинской справке. Параллельно эксперты СК провели генетическую экспертизу, подтвердившую давность останков и характер гибели людей.

Фото: Пресс-служба Главного следственного управления СКР по Республике Крым и Севастополю

На фронт рабочий авиационного ремонтного завода Иван Сергеевич Мищенко ушел с бритвой - личным предметом, который ему подарили коллеги за "стахановскую" работу и систематическое перевыполнение плана. Благодаря этой самой бритве, на которой товарищи по цеху выгравировали его имя, и удалось выйти на родственников бойца.

На церемонию захоронения в Крым приехала родная сестра Мищенко - жительница Ейска Краснодарского края Татьяна Завгородняя, а также ее внуки и правнуки из Москвы. Таким образом, офицерам СК Крыма и Краснодарского края удалось собрать на полуострове семью героя, чтобы родные могли с почестями проводить его в последний путь.

Фото: Поисковое объединение "Дон"
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- Когда мне позвонили из исторического музея Ейска, я сначала ничего не поняла, потом забилось сердце, потекли слезы, - рассказала Татьяна Завгородняя. - Мне говорят: "Вас ищут сотрудники Следственного комитета из Крыма, которые во время поисковых работ обнаружили останки вашего брата". Брата я не знала - родилась уже после его ухода на фронт. Мама рассказывала, что в январе 1941 года 20-летнего Ваню призвали из Ейска в ряды Красной Армии. Он попал в учебку, через три месяца вернулся повидаться - в форме, бравый, статный. На память о том моменте в семье хранится его единственное фото, а еще трудовая книжка, школьная грамота и извещение о безвестном исчезновении, которое пришло в 1948 году. Мама ждала всю жизнь, вскакивала с волнением в сердце, если вдруг скрипнет калитка, бежала, если кто-то постучит в дверь. А потом пришла и похоронка: так мы узнали, что брат погиб в 1941 году. А как, где? Мои дети и внуки изучали сайты с информацией о фронтовиках, но наш боец в списках не значился. И для нашей семьи по сей день это была бы незаконченная история…

Перед церемонией захоронения родственников Мищенко отвезли на место боя, где погиб кубанец. Татьяна Сергеевна, ее внуки и правнуки возложили цветы к мемориалу советским воинам, павшим в боях за оборону Крыма на Перекопском валу. Церемония продолжилась на кладбище села Суворово, куда пришли проводить в последний путь защитников Крыма местные жители, школьники, поисковики, офицеры Следственного комитета России.

- В нашей семье было шесть детей, сейчас осталась я одна. Наверное, не просто так дожила до 80 лет, а чтобы от всех моих братьев и сестер, от родителей проводить Ваню в последний путь, - делится Татьяна Сергеевна. - Огромные слова искренней благодарности хочу сказать поисковикам за их труд, а следователям СК РФ - за их добрые сердца, за участие в судьбах людей, за сохранение памяти о Великой Отечественной войне и ее сыновьях.

Справка "РГ"

Крымская оборонительная операция началась с Перекопского перешейка в сентябре 1941 года - именно тогда немцы стали прорываться в Крым. Бойцы 156-й стрелковой дивизии были в числе именно той силы, которая первой сдерживала прорыв фашистов на полуостров. Оборонялись не на жизнь, а на смерть - в окопах вместе с останками красноармейцев поисковики обнаружили миномет, который передан в краеведческий музей Армянска. Скоро эту экспозицию пополнит и наган бойца Мищенко.

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