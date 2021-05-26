Новости

Суд арестовал двух высокопоставленных сотрудников ГУВО Росгвардии 21:28
Путин: Гособоронзаказ в 2020 году был выполнен на 99,8%, несмотря на пандемию 21:21
Валерий Фальков: Все вузы России готовы к приемной кампании 21:12
Более 33,3 тысячи военнослужащих вылечили от коронавируса 20:55
СК предъявил обвинение в гибели 11 рабочих в коллекторе под Таганрогом 20:55
Элджею грозит лишение прав за отказ от освидетельствования 20:50
Восемь человек погибли при стрельбе в Калифорнии 20:18
Умерла актриса из "Тутси" и "Голого пистолета" Луис Де Банзи 20:17
В МЭР посоветовали молодежи перспективную индустрию для заработка 20:10
Вышел трейлер боевика о битвах с пришельцами "Война будущего" 19:52
ВШЭ стала единственным вузом из РФ в 5 предметных областях рейтинга ARWU 19:52
Женская сборная РФ по волейболу обыграла Бельгию в Лиге наций 19:45
Косачев: Запад опасно зациклился на монополярности мироустройства 19:34
Вышел русский трейлер специального выпуска сериала "Друзья" 19:25
Владимир Путин назначил нового заместителя Генпрокурора России 19:20
Анонсирован комикс о приключениях Бэтмена в России 19:10
Генпрокуратура признала нежелательными в России три немецких НПО 19:09
СК опроверг данные о завершении расследования дела о хищениях в РКК "Энергия" 18:44
Путин: Число работающих граждан в РФ нужно увеличить еще на 700 тысяч 18:31
Семак признан лучшим тренером в РПЛ минувшего сезона 18:18
Эксперты оценили, к чему приведет замедление Google 18:15
В Москве Lada влетела в остановку на Кутузовском проспекте 18:07
Кравцов: Отсутствие ЕГЭ для тех, кто не поступает в вузы - временная мера 17:57
Названы регионы, в которых доступна вакцинация животных от COVID-19 17:57
Путин подписал закон о запрете рекламы из громкоговорителей на домах 17:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
26.05.2021 20:55
Рубрика: Происшествия

СК предъявил обвинение в гибели 11 рабочих в коллекторе под Таганрогом

Текст: Наталья Козлова

Следственный комитет объявил о предъявлении главному инженеру Юрию Полякову обвинения в гибели 11 человек на очистных сооружениях в Ростовской области. Следствие об этой трагедии в Неклиновском районе Ростовской области ведёт центральный аппарат СК РФ.

Фото: iStock
В Таганроге главный инженер водоканала арестован по делу о гибели рабочих

"21 мая в помещении насосной станции на очистных сооружениях канализации МУП "Управление "Водоканал" Таганрога проводились работы по замене задвижки технического водопровода, в ходе выполнения которых произошло разрушение осадка, скопившегося за время простоя в месте врезки водопровода в коллектор. В результате этого в помещение станции лавинообразно поступили сточные воды и аммиачные газы, вызвавшие резкое отравление выполнявших работы сотрудников", - рассказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Из-за отравления газами 10 работников МУП, не использовавших средства индивидуальной защиты, потеряв сознание, погибли на месте, еще один скончался в лечебном учреждении. В медицинском учреждении проходят лечение четыре человека.

В СК подчеркнули, что соблюдение технических требований проекта производства работ и контроль за соблюдением правил и норм по охране труда возложены на главного инженера МУП Юрия Полякова, который "не проконтролировал составление и не согласовал план проведения работ, а также не обеспечил соблюдение технологической дисциплины и применение средств индивидуальной защиты".
Чудом спасшийся слесарь рассказал корреспонденту "РГ" свою версию ЧП в таганрогском коллекторе

Поляков был задержан, а суд по ходатайству следствия отправил его под стражу. Сегодня ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Петренко перечислила, что сделано: проведён осмотр места происшествия с использованием строительной техники, следственный эксперимент, изъята и осмотрена техническая документация, допрошены работники МУП, контролирующих органов, назначено 18 судебно-медицинских экспертиз, комплексная инженерно-техническая экспертиза и экспертиза соблюдения требований правил и норм по охране труда.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

Главное сегодня

Путин подписал закон о денонсации соглашения по налогам с Нидерландами
Лукашенко: Сообщение о минировании самолета Ryanair поступило из Швейцарии
Военнослужащим с 1 октября повысят оклады
Польша не пропустила следовавший в Барселону самолет "Белавиа"
Кравцов: Отсутствие ЕГЭ для тех, кто не поступает в вузы - временная мера
За вождение в пьяном виде, дебош и судимость лишат права на ружье
Суд разъяснил, что делать родителям, если ребенок в школе получил травму