СК предъявил обвинение в гибели 11 рабочих в коллекторе под Таганрогом

Следственный комитет объявил о предъявлении главному инженеру Юрию Полякову обвинения в гибели 11 человек на очистных сооружениях в Ростовской области. Следствие об этой трагедии в Неклиновском районе Ростовской области ведёт центральный аппарат СК РФ.

"21 мая в помещении насосной станции на очистных сооружениях канализации МУП "Управление "Водоканал" Таганрога проводились работы по замене задвижки технического водопровода, в ходе выполнения которых произошло разрушение осадка, скопившегося за время простоя в месте врезки водопровода в коллектор. В результате этого в помещение станции лавинообразно поступили сточные воды и аммиачные газы, вызвавшие резкое отравление выполнявших работы сотрудников", - рассказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Из-за отравления газами 10 работников МУП, не использовавших средства индивидуальной защиты, потеряв сознание, погибли на месте, еще один скончался в лечебном учреждении. В медицинском учреждении проходят лечение четыре человека.

В СК подчеркнули, что соблюдение технических требований проекта производства работ и контроль за соблюдением правил и норм по охране труда возложены на главного инженера МУП Юрия Полякова, который "не проконтролировал составление и не согласовал план проведения работ, а также не обеспечил соблюдение технологической дисциплины и применение средств индивидуальной защиты".

Поляков был задержан, а суд по ходатайству следствия отправил его под стражу. Сегодня ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Петренко перечислила, что сделано: проведён осмотр места происшествия с использованием строительной техники, следственный эксперимент, изъята и осмотрена техническая документация, допрошены работники МУП, контролирующих органов, назначено 18 судебно-медицинских экспертиз, комплексная инженерно-техническая экспертиза и экспертиза соблюдения требований правил и норм по охране труда.