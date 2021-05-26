Челябинских чиновников отправили решать проблему перебоев с водой

По поручению главы Челябинской области Алексея Текслера на территории, жители которых пожаловались на засуху в кранах, отправились местные заместители губернатора и чиновники министерства строительства и инфраструктуры.

- В частности, заместитель губернатора Евгений Голицын сегодня работает в Увельском муниципальном районе. Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе посетит Агаповский, Верхнеуральский, Уйский и Чебаркульский районы. Комиссия регионального министерства строительства и инфраструктуры уехала в Варну, Копейск и Чесму, - отметили в правительстве региона.

В целом по области ситуация с водоснабжением стабильная, наблюдаются адресные проблемы с подачей воды в отдельных поселениях. Каждая такая территория находится на контроле.

На карту горячих точек, страдающих от нехватки воды в аномальную жару, попали Копейск, райцентр Аргаяш, город Верхнеуральск, райцентр Еткуль и два десятка поселков в разных районах региона. Там дефицит возник из-за большого разбора в поливной сезон. Еще в нескольких муниципалитетах возникли локальные аварии на сетях.