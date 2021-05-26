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26.05.2021 12:02

Магистранты ТюмГУ заняли весь пьедестал почета по нефтегазовому делу

Подведены итоги олимпиады "Я - профессионал" по направлению "Нефтегазовое дело". К финальным состязаниям были допущены более 70 студентов 17 российских вузов десяти регионов страны. Организатором направления четвертый год является Тюменский госуниверситет.
Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ
Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

В этом году заключительные испытания проходили в формате бизнес-симулятора, соответствующего полному жизненному циклу развития проекта на разработку месторождения. В итоге медали всех достоинств завоевали магистранты Политехнической школы ТюмГУ, предложившие самые эффективные стратегии разработки с точки зрения извлечения запасов и экономики. Золотым медалистом стал Дмитрий Платонов, "серебро" у Анатолия Андреева, "бронза" у Андрея Анисимова.

"Впервые участвовал в олимпиаде "Я - профессионал" на выпускном курсе бакалавриата и стал призером, благодаря чему поступил в Политехническую школу ТюмГУ на "Концептуальный инжиниринг", - говорит Дмитрий Платонов. - Уже через год получил "бронзу" по направлению "Нефтегазовое дело" и стал призером по "Геологии". Статус золотого медалиста был моей заветной целью в этом году, невероятно рад победе и благодарен Политехнической школе за знания и опыт, полученные за 2 года обучения. Также во многом сыграл роль опыт работы в НТЦ "Газпром нефть". Спасибо за поддержку коллегам и моей семье".

Еще семь студентов магистратуры "Концептуальный инжиниринг месторождений нефти и газа" Политехнической школы стали победителями (Виктор Арефьев, Никита Безруков, Богдан Васильев, Мурат Галлямов, Вячеслав Кадулин, Андрей Маракулин, Мария Мохначева), четыре - призерами (Павел Еремеев, Сергей Зайникаев, Анна Смирнова, Иван Щелчков).

Иван Романчук, ректор ТюмГУ, подчеркивает: "Феноменальный результат ТюмГУ в четвертом сезоне олимпиады "Я - профессионал" по нефтегазовому направлению был обеспечен постоянной и продуктивной работой магистратуры "Концептуальный инжиниринг". Ее прикладной характер и связь с работодателями, ориентированными на запрос нефтегазовой индустрии, стали залогом успеха наших магистрантов".

Напомним, лучшие участники олимпиады по направлению "Нефтегазовое дело" получают возможность пройти практику или стажировку в нефтегазовых компаниях. Для медалистов, победителей и призеров предусмотрены льготы при поступлении в магистратуру или аспирантуру в ведущие вузы страны. В частности, ежегодно дипломанты олимпиады "Я - профессионал" выбирают для продолжения обучения уникальную практико-ориентированную магистерскую программу "Концептуальный инжиниринг месторождений нефти и газа" в ТюмГУ, разработанную совместно с "Газпром нефтью".

Также медалисты олимпиады претендуют на денежную премию в размере от 100 до 300 тысяч рублей.

Сайт ТюмГУ

Материал предоставлен управлением стратегических коммуникаций ТюмГУ

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