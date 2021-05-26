Полицейские Тюменской области задержали взломщика банкоматов

Полицейские Тюменской области совместно с коллегами из Санкт-Петербурга и спецназом Росгвардии задержали взломщика банкоматов, которого искали пять лет.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что свой первый банкомат, расположенный на одной из центральных улиц Тюмени, взломщик вскрыл еще в 2016 году. Тогда его добычей стали 13,5 миллиона рублей. В дальнейшем он выбирал крупный город, куда направлялся на автомобиле, находил подходящий банкомат и устанавливал за ним наблюдение. Его интересовало, в какое время инкассаторы привозят наличность. Дождавшись, когда у банкомата не будет людей, преступник с помощью специальных приспособлений вскрывал замки и забирал деньги.

Спустя пять лет его задержали и взяли под стражу в Санкт-Петербурге.