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26.05.2021 15:20
Рубрика: Происшествия

В Кольцово военный Ту-134 столкнулся с фонарями при взлете

Текст: Татьяна Воробьева

Военный борт Ту-134 столкнулся с фонарями, когда выполнял взлет в екатеринбургском аэропорту Кольцово.

Фото: Пресс-служба уральского следственного управления на транспорте СК РФ
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Инцидент произошел накануне во время учебно-тренировочных полетов. "При взлете из аэропорта произошло воздействие реактивным потоком от двигателей на светотехническое оборудование взлетно-посадочной полосы", - сообщили "РГ" в пресс-службе Центрального военного округа.

Ту-134 выполнил запланированный полет, после чего благополучно вернулся в аэропорт и сел в штатном режиме. Авиационное происшествие на работу воздушной гавани Среднего Урала не повлияло

Военный самолет цел, повреждений не зафиксировано. Никто их находившихся на борту членов экипажа не пострадал.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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