В Кольцово военный Ту-134 столкнулся с фонарями при взлете

Военный борт Ту-134 столкнулся с фонарями, когда выполнял взлет в екатеринбургском аэропорту Кольцово.

Инцидент произошел накануне во время учебно-тренировочных полетов. "При взлете из аэропорта произошло воздействие реактивным потоком от двигателей на светотехническое оборудование взлетно-посадочной полосы", - сообщили "РГ" в пресс-службе Центрального военного округа.

Ту-134 выполнил запланированный полет, после чего благополучно вернулся в аэропорт и сел в штатном режиме. Авиационное происшествие на работу воздушной гавани Среднего Урала не повлияло

Военный самолет цел, повреждений не зафиксировано. Никто их находившихся на борту членов экипажа не пострадал.