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26.05.2021,  
09:31
Текст:  Антон Валагин

Стрельбу робота "Маркер" по движущимся целям показали на видео

Фонд перспективных исследований опубликовал видео показательных выступлений боевого робота "Маркер". Вооруженная пулеметом гусеничная машина продемонстрировала подвижность турели, затем под управлением оператора поразила статичные мишени.

Фото: youtube.com
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Далее робот длинной очередью срезала цели, шустро бегавшие по полю на маленьких телеуправляемых платформах. Теперь наводила пулемет автоматика. Напоследок "Маркер" подъехал к белому стенду и выстрочил на нем пулями слово "Ура".

- Экспериментальная платформа "Маркер" создана для отработки технологий и базовых элементов наземной робототехники, - рассказали в ФПИ.

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