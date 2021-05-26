Умер актер Сэмюэл Райт, краб Себастьян из диснеевской "Русалочки"

Американский актер, певец и прославленный артист озвучки Сэмюэл Э. Райт скончался на 74-м году жизни у себя дома в Монтгомери, штат Нью-Йорк, 24 мая.

Как передает ABC, причиной смерти Райта стал рак простаты, с которым знаменитый "краб Себастьян из "Русалочки" сражался последние три года.

Сэмюэл Эдвард Райт родился в 1946 году в Южной Каролине и начал карьеру в 70-х, сыграв ряд заметных ролей в театре, на ТВ и зарекомендовав себя как "голос" некоторого числа важных анимационных героев. В частности, как Себастьян он блистал в полнометражных лентах и массе сериалов по "Русалочке". Плюс в фильме он исполнил песню Under the Sea, получившую "Оскар".

Также Райт дважды номинирован на премию "Тони" - "театральный "Оскар", одну из номинаций получив за роль Муфасы в бродвейской постановке "Король Лев".

Среди других проектов артиста - "Все мои дети", "Шоу Косби", "Саймон и Саймон", "Спенсер", "Закон и порядок", роли Диззи Гиллеспи в "Птице" Иствуда.