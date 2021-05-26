Умерла актриса из "Тутси" и "Голого пистолета" Луис Де Банзи

Американская актриса театра, кино и ТВ Луис Де Банзи скончалась в Калифорнии в возрасте 90 лет.

Как передает Deadline, артистка отошла еще 3 апреля, но известно об этом стало только сейчас.

Причину смерти номинантки премии "Тони", "театрального "Оскара", ее семья уточнять не стала.

Де Банзи родилась 4 мая 1930 года в Глазго, Шотландия. На экранах - с 50-х. На счету - семь десятков проектов. В том числе фильмы и сериалы "Перри Мейсон", "Неприкасаемые", "Беглец", "Ночная галерея", "Человек на шесть миллионов долларов", "Улицы Сан-Франциско", "Остров фантазий", роль Элеоноры Рузвельт в "Энни", "Сестричка, действуй", "Голый пистолет 33 1/3: Последний выпад", "Арахнофобия", "Она написала убийство", "Удивительные истории", "Блюз Хилл-стрит", "Ценности семейки Аддамс".