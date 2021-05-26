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26.05.2021 12:13
Рубрика: Общество

В день Последнего звонка школьники массово присоединились к акции "Сад памяти"

По всей стране посадили деревья в память о выпускниках, ушедших на фронт 80 лет назад. В акции с победителями нашумевшей Азиатской олимпиады по физике поучаствовал и глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
Фото: Пресс-служба акции "Сад памяти" Фото: Пресс-служба акции "Сад памяти"
Фото: Пресс-служба акции "Сад памяти"

Более миллиона человек - выпускников и других учащихся школ, педагогов, родителей поддержали новый формат международной акции "Сад памяти". Старт инициативе, напомним, дал город Вольск Саратовской области: Сад памяти разбили у гимназии им. Виктора Талалихина, где и учился прославленный лётчик. Одним из первых #СадПамятиВшколе поддержал и автор формата, поддержанный Президентом России, 12-летний эковолонтер Матвей Анискин. Матвей высадил яблони вместе с одноклассниками в родном башкирском селе Иглино. Однако основные высадки пришлись на Последние звонки. Выпускники сажают деревья в память о героях, целых классах, ушедших на фронт.

По предварительным данным, участниками #СадПамятиВшколе стали учащиеся из 75 регионов страны. Среди них, отметим, и выпускники, победители нашумевшей Азиатской олимпиады по физике. Ребята посадили деревья у Министерства просвещения РФ в Москве. С ними к акции присоединился и лично глава министерства Сергей Кравцов.

Фото: Пресс-служба акции "Сад памяти"

"К сожалению, нет уже бабушки и дедушки, которые воевали, но я всегда своим детям рассказываю о них, - поделился министр, - Конечно, эти события были уже достаточно давно, но нельзя забывать, надо чтить память тех, кто принес мир и освободил нашу страну и весь мир от чумы нацизма и фашизма. Тех, кто подарил мир детям, которые в том числе сейчас радуют нас своими успехами и своими достижениями".

Принять участие в акции может каждый. Все локации мероприятий - на садпамяти2021.рф. Также есть возможность нанести на карту высаженное дерево, в т.ч. в формате #СадПамятиВшколе, или даже нарисованный Сад памяти, и получить памятный сертификат с фамилией своего героя. Кроме того, автор лучшего рисунка отправится в Брест на финал акции 2021 года.

Общество Образование Правительство Минпросвещения

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