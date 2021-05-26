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26.05.2021 15:40
Рубрика: В мире

В Женеве на саммите Россия-США будут работать 1000 сотрудников сил безопасности

Текст: Александр Саможнев

Саммит на высшем уровне между президентами России и США пройдет в Женеве через три недели. Местные власти гордятся, что событие состоится именно здесь, и готовятся к нему.

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По словам руководителя центра оперативных мероприятий женевской полиции Лорана Канеля, для обеспечения безопасности планируется задействовать 1000 полицейских. В настоящее время уточняются место проведения переговоров Владимира Путина и Джо Байдена, а также отели, где будут проживать делегации.

"Сроки очень короткие, но у нас есть опыт проведения подобных встреч", - цитирует портал SRF.ch Канеля. В 1985 году в Женеве встречались Михаил Горбачев и Рональд Рейган. Консультации проходили на вилле и в отеле Intercontinental.

Женева намерена обратиться за поддержкой к другим кантонам на западе Швейцарии. Кроме того, городу, вероятно, потребуется поддержка военно-воздушных сил. Будут введены временные транспортные ограничения для населения во время проезда кортежей глав России и США.

В последние десятилетия российско-американские саммиты проходили в Рейкьявике, Вашингтоне, Москве, Ванкувере, дважды в Хельсинки, в Любляне, Братиславе и Праге. Женева является второй по значимости штаб-квартирой ООН после Нью-Йорка, располагает инфраструктурой для приема высоких гостей.

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