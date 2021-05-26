Видео: чешский Ми-24В превратили в "летающего тигра"

Вертолет Ми-24В ВВС Чехии получили тигровый окрас.

В интернете опубликовали видео вертолетов Ми-24В 221-й вертолетной эскадрильи ВВС Чехии в новом камуфляже. Кабину машины превратили в тигриные морды, а на бортах изобразили британские и американские бомбардировщики Wellington I и B-24 Liberator.

Таким образом решили увековечить память 311-й чехословацкой бомбардировочной эскадрильи Королевских ВВС Великобритании. Ее сформировали в 1940 году из чехословацких пилотов, которые спаслись от фашистов после оккупации их родины.

С 1942 года летчики занимались надводным патрулированием на английских самолетах Wellington I. В 1943 году на их вооружение поступили американские B-24 Liberator. После этого пилоты стали охотиться на немецкие подлодки.