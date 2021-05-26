Врач сравнил иммунитет у привившихся и переболевших COVID-19

После прививки у человека формируется более эффективный иммунитет к коронавирусу, чем после самой болезни. Об этом в интервью KP.Ru рассказал доктор биологических наук, вирусолог Александр Семенов.

По его словам, это связано с тем, что у вируса есть различные штаммы, которые отличаются по своей структуре. Поэтому пациент, перенесший один штамм вируса, впоследствии может заразиться другим, объяснил врач.

"Вакцина же сконструирована так, чтобы научить иммунитет бить по общим для всех вирусов местам. Поэтому в данном случае прививка, как ни странно, сформирует иммунитет более эффективный с точки зрения защиты", - заключил Семенов.