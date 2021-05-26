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26.05.2021 14:53
Рубрика: Общество

Врач сравнил иммунитет у привившихся и переболевших COVID-19

Текст: Матвей Линник
Вакцинация в Москве. Фото: Сергей Михеев/РГ Вакцинация в Москве. Фото: Сергей Михеев/РГ
Вакцинация в Москве. Фото: Сергей Михеев/РГ

После прививки у человека формируется более эффективный иммунитет к коронавирусу, чем после самой болезни. Об этом в интервью KP.Ru рассказал доктор биологических наук, вирусолог Александр Семенов.

Фото: iStock
Прививка от коронавируса войдет в нацкалендарь вакцинации

По его словам, это связано с тем, что у вируса есть различные штаммы, которые отличаются по своей структуре. Поэтому пациент, перенесший один штамм вируса, впоследствии может заразиться другим, объяснил врач.

"Вакцина же сконструирована так, чтобы научить иммунитет бить по общим для всех вирусов местам. Поэтому в данном случае прививка, как ни странно, сформирует иммунитет более эффективный с точки зрения защиты", - заключил Семенов.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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