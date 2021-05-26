Вышел русский трейлер специального выпуска сериала "Друзья"

Ностальгия, объятия, слезы - все это в огромных дозах ожидается в специальном выпуске культового сериала "Друзья", русский трейлер которого "Амедиатека" опубликовала на YouTube.

Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер вновь соберутся вместе в знакомых декорациях, чтобы обсудить "совместно прожитые" годы и поделиться интересными деталями закулисных историй.

Онлайн-премьера эпизода, получившего подзаголовок "Воссоединение", состоится 27 мая в 10:02.

Помимо "Амедиатеки" спецвыпуск будет доступен в партнёрских сервисах, например, на "КиноПоиск HD" при наличии премиальной подписки.