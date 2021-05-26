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Вышел русский трейлер специального выпуска сериала "Друзья"

Новости
    26.05.2021, 19:25
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Ностальгия, объятия, слезы - все это в огромных дозах ожидается в специальном выпуске культового сериала "Друзья", русский трейлер которого "Амедиатека" опубликовала на YouTube.

Фото: youtube.com
Вышел трейлер психотриллера с Аней Тейлор-Джой "Прошлой ночью в Сохо"

Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер вновь соберутся вместе в знакомых декорациях, чтобы обсудить "совместно прожитые" годы и поделиться интересными деталями закулисных историй.

Онлайн-премьера эпизода, получившего подзаголовок "Воссоединение", состоится 27 мая в 10:02.

Помимо "Амедиатеки" спецвыпуск будет доступен в партнёрских сервисах, например, на "КиноПоиск HD" при наличии премиальной подписки.

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