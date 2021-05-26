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Вышел трейлер боевика о битвах с пришельцами "Война будущего"

Новости
    26.05.2021, 19:52
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Amazon Prime представил на своем YouTube-канале полноценный трейлер фантастического боевика "Война будущего" (The Tomorrow War) с Крисом Праттом по центру - "Звездным Лордом" то есть.

Фото: youtube.com
Вышел русский трейлер специального выпуска сериала "Друзья"

Выглядит богато, щедро, мрачно, деструктивно, постапокалиптично - явно будет, мягко говоря, на что посмотреть. И довольно скоро - уже 2 июля релиз.

По сюжету в наше время прибывают путешественники из 2051 года и устрашают рассказом, что через тридцать лет человечество проиграет глобальную войну оккупационным силам крайне враждебных пришельцев. И чтобы избежать такого требуется подкрепление из прошлого. Включая простого учителя Дэна (Пратт).

Режиссер - Крис МакКей ("Лего Фильм: Бэтмен" и его заявленный сиквел, "Робоцып", предстоящий "сольник" Найтвинга), сценарий - Зак Дин ("Черный дрозд").

В других ролях: Ивонн Страховски, Дж.К. Симмонс, Эдвин Ходж, Сэм Ричардсон, Бетти Гилпин, Жасмин Мэтьюз, Мэри Линн Райскаб, Кит Пауэрс.

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