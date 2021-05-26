X5 Group отчиталась об устойчивом развитии

Ведущая розничная компания России X5 Group опубликовала первый аудированный отчет об устойчивом развитии, подготовленный в соответствии с глобальными международными стандартами GRI (Global Reporting Initiative), которые предназначены для помощи бизнесу в раскрытии информации о социальной ответственности, корпоративном управлении и др.

Стратегия в области устойчивого развития была утверждена Наблюдательным советом Х5 еще в 2019 году и предусматривает поддержку местных сообществ через развитие социнвестиций и благотворительных проектов, содействие здоровому образу жизни и доступности качественных и полезных продуктов, обеспечение достойных условий труда и равных возможностей для всех сотрудников, а также содействие ответственному потреблению и использованию ресурсов. Отчет раскрывает данные по всем ESG-проектам компании за 2020 год.

Так, X5 продолжила реализовывать и даже расширила свои социальные инициативы. Например, получил продолжение благотворительный проект "Корзина доброты", стартовавший в 2015-м в партнерстве с Фондом продовольствия "Русь". Оказать продовольственную помощь можно либо офлайн через проводимые в разных регионах марафоны по сбору еды в магазинах, либо онлайн через сайт. Волонтерами формируются наборы базовых продуктов, торговые сети X5 дополняют их недостающими товарами, чтобы все наборы были равноценными. По итогам прошлого года на благотворительность было передано 267 тонн продуктов, что почти на 100 тонн больше результатов 2019 года.

Развитие получил и проект "Перекрестка" и "Пятерочки" по передаче производителям нереализованных продуктов, утративших товарный вид и форму до истечения срока годности. Продукты, а в минувшем году их было передано около 86 тысяч тонн, реализуются фермерам по символическим ценам. Таким образом, решается задача и минимизации пищевых отходов, и помощи хозяйствам кормом для животных.

"В первом отчете об устойчивом развитии отражен наш прогресс в достижении среднесрочных и долгосрочных целей стратегии по устойчивому развитию, - отмечает главный исполнительный директор Х5 Group Игорь Шехтерман. - В 2020 году X5 удалось улучшить свои показатели ESG во всех ключевых областях, включая интенсивность выбросов парниковых газов, продажу товаров для здорового образа жизни и количество людей, получивших прямую поддержку от X5".

Компания в прошлом году также выпустила общие рекомендации по устойчивому развитию для своих деловых партнеров. Продолжением данной работы уже в этом году стала разработка детальных рекомендаций по экологичной упаковке для 13 категорий продукции. Как поясняли в X5 Group, они были разработаны совместно с производителями, поставщиками, профильными ассоциациями и экспертным сообществом с учетом требований к так называемым барьерным свойствам материалов и других особенностей товаров.

Документ содержит подробные рекомендации по трем аспектам упаковки - дизайн, используемое сырье и коммуникация (маркировка, обучение покупателя и сотрудников и другое). При этом "методичка" написана с учетом существующих технологий и инфраструктуры, доступных на территории России.

Хотя рекомендации не являются обязательным критерием при выборе поставщиков, компания обещает оказывать поддержку и способствовать развитию технологий и продукции партнеров, которые их придерживаются, ведь цель данного проекта заключается в сокращении количества использованной упаковки, отправляемой на захоронение на полигоны.

По сути, упаковку включают в производственные процессы замкнутого цикла, что также является свидетельством заботы ритейлера об экологии. Так, во всех магазинах сети "Перекресток" привычные пластиковые пакеты были заменены на пакеты с 35-процентным переработанным пластиком. В целом в торговых сетях Х5 Group продано уже порядка 5,6 миллионов сумок-шопперов, чтобы стимулировать покупателей переходить на многоразовые решения.