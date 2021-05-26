X5 Group отчиталась об устойчивом развитии

Новости

Семак признан лучшим тренером в РПЛ минувшего сезона 18:18
Эксперты оценили, к чему приведет замедление Google 18:15
Стала известна сумма, за которую Metro Goldwyn Mayer продали Amazon 18:15
Опубликован первый отрывок из экранизации Uncharted с Томом Холландом 18:08
В Москве Lada влетела в остановку на Кутузовском проспекте 18:07
Кравцов: Отсутствие ЕГЭ для тех, кто не поступает в вузы - временная мера 17:57
Названы регионы, в которых доступна вакцинация животных от COVID-19 17:57
Путин подписал закон о запрете рекламы из громкоговорителей на домах 17:56
Бастрыкин принял недовольных работой следователей 17:53
Amazon купил кинокомпанию MGM вместе с "Джеймсом Бондом" 17:44
МИД призывает не подменять расследование по Ryanair политическими заявлениями 17:41
Северо-Западное СУ СК на транспорте будет реорганизовано 17:40
Минск уведомил Россию, что срок ареста россиянки Сапеги продлен на два месяца 17:22
Новак: Снижение налогов для сверхвязкой нефти возможно до 2024 года 17:15
Под Воронежем найдено массовое захоронение советских военнопленных 17:11
Ростуризм анонсировал новую программу кешбэка для молодежи 17:00
МИД: Запад начал спекуляции по поводу "руки Москвы" в ситуации с Ryanair 16:48
Лебедев напомнил об ответственности за рубку деревьев в городах 16:24
Инфекционист оценил риск заражения COVID-19 от животных 16:19
Пьяный югорчанин разбросал 100 тысяч, пытаясь дать взятку полицейскому 16:18
Новак: В соглашениях с компаниями по ценам на топливо нет необходимости 16:15
Польша не пропустила следовавший в Барселону самолет "Белавиа" 15:59
Бывший депутат Госдумы Волчек получил три года колонии 15:56
Сборная России объявила состав на матч против Дании 15:55
ВТБ на год снижает ставку по ипотеке с господдержкой 15:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
26.05.2021 17:57
Рубрика: Общество

X5 Group отчиталась об устойчивом развитии

Текст: Анастасия Камзолова
Ведущая розничная компания России X5 Group опубликовала первый аудированный отчет об устойчивом развитии, подготовленный в соответствии с глобальными международными стандартами GRI (Global Reporting Initiative), которые предназначены для помощи бизнесу в раскрытии информации о социальной ответственности, корпоративном управлении и др.

Стратегия в области устойчивого развития была утверждена Наблюдательным советом Х5 еще в 2019 году и предусматривает поддержку местных сообществ через развитие социнвестиций и благотворительных проектов, содействие здоровому образу жизни и доступности качественных и полезных продуктов, обеспечение достойных условий труда и равных возможностей для всех сотрудников, а также содействие ответственному потреблению и использованию ресурсов. Отчет раскрывает данные по всем ESG-проектам компании за 2020 год.

Так, X5 продолжила реализовывать и даже расширила свои социальные инициативы. Например, получил продолжение благотворительный проект "Корзина доброты", стартовавший в 2015-м в партнерстве с Фондом продовольствия "Русь". Оказать продовольственную помощь можно либо офлайн через проводимые в разных регионах марафоны по сбору еды в магазинах, либо онлайн через сайт. Волонтерами формируются наборы базовых продуктов, торговые сети X5 дополняют их недостающими товарами, чтобы все наборы были равноценными. По итогам прошлого года на благотворительность было передано 267 тонн продуктов, что почти на 100 тонн больше результатов 2019 года.

Развитие получил и проект "Перекрестка" и "Пятерочки" по передаче производителям нереализованных продуктов, утративших товарный вид и форму до истечения срока годности. Продукты, а в минувшем году их было передано около 86 тысяч тонн, реализуются фермерам по символическим ценам. Таким образом, решается задача и минимизации пищевых отходов, и помощи хозяйствам кормом для животных.

"В первом отчете об устойчивом развитии отражен наш прогресс в достижении среднесрочных и долгосрочных целей стратегии по устойчивому развитию, - отмечает главный исполнительный директор Х5 Group Игорь Шехтерман. - В 2020 году X5 удалось улучшить свои показатели ESG во всех ключевых областях, включая интенсивность выбросов парниковых газов, продажу товаров для здорового образа жизни и количество людей, получивших прямую поддержку от X5".

Компания в прошлом году также выпустила общие рекомендации по устойчивому развитию для своих деловых партнеров. Продолжением данной работы уже в этом году стала разработка детальных рекомендаций по экологичной упаковке для 13 категорий продукции. Как поясняли в X5 Group, они были разработаны совместно с производителями, поставщиками, профильными ассоциациями и экспертным сообществом с учетом требований к так называемым барьерным свойствам материалов и других особенностей товаров.

Документ содержит подробные рекомендации по трем аспектам упаковки - дизайн, используемое сырье и коммуникация (маркировка, обучение покупателя и сотрудников и другое). При этом "методичка" написана с учетом существующих технологий и инфраструктуры, доступных на территории России.

Хотя рекомендации не являются обязательным критерием при выборе поставщиков, компания обещает оказывать поддержку и способствовать развитию технологий и продукции партнеров, которые их придерживаются, ведь цель данного проекта заключается в сокращении количества использованной упаковки, отправляемой на захоронение на полигоны.

По сути, упаковку включают в производственные процессы замкнутого цикла, что также является свидетельством заботы ритейлера об экологии. Так, во всех магазинах сети "Перекресток" привычные пластиковые пакеты были заменены на пакеты с 35-процентным переработанным пластиком. В целом в торговых сетях Х5 Group продано уже порядка 5,6 миллионов сумок-шопперов, чтобы стимулировать покупателей переходить на многоразовые решения.

Общество Экология

Главное сегодня

Путин подписал закон о денонсации соглашения по налогам с Нидерландами
Лукашенко: Сообщение о минировании самолета Ryanair поступило из Швейцарии
Военнослужащим с 1 октября повысят оклады
Польша не пропустила следовавший в Барселону самолет "Белавиа"
Кравцов: Отсутствие ЕГЭ для тех, кто не поступает в вузы - временная мера
Есть ли альтернатива ЕГЭ
ВОЗ предупредила о риске ранней смерти из-за длинного рабочего дня