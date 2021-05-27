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Актер Константин Котляров подрался с врачом на Страстном бульваре

Новости
    27.05.2021, 18:37
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Актер множества российских криминальных сериалов Константин Котляров стал участником брутальной драки на Страстном бульваре в Москве.

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
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О чем передает 5-tv.ru: каналу удалось пообщаться со всеми сторонами конфликта. Уточнено, в частности, что оппонентом артиста был "военный врач, ранее служивший в горячих точках". Мужчина, который представляться не стал, настаивает, что в ту злополучную ночь "Котляров был изрядно пьян".

"Пусть он делает, что хочет. Я его посажу, надолго, навсегда. От него разило так, что вообще", - наблюдательно отметил собеседник канала. Согласно версии потерпевшего, он гулял с собакой, как вдруг: "из-за дерева выходит человек с ножом и кидается на меня".

"Его надо проверить. Я уверен, что у него были судимости. Я уверен, я военный врач, я это вижу сразу", - напирает источник. У которого после драки "осталась гематома на лбу, разбита губа и болит рука".

Потасовка произошла около двух часов ночи. И актеру в ней тоже пришлось несладко. Как перечислил Константин, "ему выбили зуб и ударили кастетом", а после противник натравил на Константина собаку бойцовой породы, как он утверждает.

Конкретизировано: участники противостояния "катались кубарем на земле", после чего актеру, по его словам, "долго оказывали медицинскую помощь".

Причина, ставшая толчком к столь экспрессивному времяпрепровождению, при этом не указана сторонами

Котляров родился в 1967-м в Ставрополе. Окончил ВГИК (мастерская Сергея Соловьева). Снимается с начала 90-х, на счету - десятки проектов: "Марш Турецкого", "Возвращение Мухтара", "Время жестоких", "Здравствуйте, мы ваша крыша!", "Час Волкова", "Адвокат", "Вендетта по-русски", "Карпов", "Страна ОЗ".

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