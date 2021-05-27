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27.05.2021,  
15:57
Текст:  Алексей Брусилов

Американский AH-64 Apache сняли на видео после аварийной посадки

Ударный вертолет армейской авиации США AH-64 Apache совершил аварийную посадку во время учений на территории Румынии. Это произошло в минувший вторник в районе Пециняга, коммуны в округе Констанца (Северная Добруджа).

Судя по появившимся в социальных сетях видеокадрам, винтокрылая машина не имела каких-либо внешних повреждений. Речь идет о модификации, не имеющей радиолокационной станции миллиметрового диапазона AN/APG-78 Longbow, устанавливаемой над втулкой несущего винта.

Фото: youtube.com
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Кроме штатной 30-мм автоматической пушки M230 на Apache также подвешены блоки, предназначенные для запуска 70-мм неуправляемых авиационных ракет.

Местные жители, проезжавшие мимо места происшествия, поинтересовались у охранявших вертушку американских военных, не нужно ли им топливо, что вызвало массу шуток и комментариев в Сети.

Пока нет данных о причинах произошедшего, но это уже не первый такой случай с AH-64 в этом году. Так, в феврале два пилота получили травмы в результате заваливания вертолета на бок. ЧП случилось на базе Fort Rucker в Алабаме.

В апреле 2020 года также сообщалось о вынужденном приземлении недавно полученного Apache Guardian в Индии. Тогда также все обошлось без жертв.

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