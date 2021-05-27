Американский журналист посетил оазис Кашгар

20 мая международная группа журналистов, работающая над серией репортажей "Встреча с Китаем" (A Date with China), посетила уезд Меркет (Синьцзян).

Уезд Меркет расположен в юго-западной части Синцзян-уйгурского автономного района, в восточной части округа Кашгар, на юго-западной окраине пустыни Такла-Макан. Это единственный в стране уезд, находящийся в пустыне. Общая площадь уезда составляет 15,2 тыс. км2, из которых 90% занимает пустыня.

До 2010 года среднегодовое количество дождевых осадков в уезде Меркет составляло лишь 50 мм, а испаряемость превышала 2000 мм. Более 150 дней в году здесь можно было наблюдать песчаные бури. Пустыня непрерывно разрушала оазис в уезде Меркет. Производство и жизнь людей, их физическое и психическое здоровье оказались под угрозой.

В 2012 году на окраине пустыни Такла-Макан в уезде Меркет началась реализация проекта экологического строительства "ветрозащитных укреплений" площадью около 1 млн му (70 000 га). Общая площадь лесонасаждений в рамках проекта составит 1 млн му. На территории площадью 410 тыс. му работы уже завершены.

Директор центра по контролю за песком уезда Меркет Янь Хунхай рассказал, что крестьяне уезда принимают активное участие в реализации проекта "ветрозащитных укреплений". Благодаря упорной работе в течение нескольких лет бескрайняя пустыня превратилась в природный лес. Процент приживаемости саженцев составляет 95% и более. Экологическая среда уезда значительно улучшилась. Согласно статистическим данным отдела метеорологии, среднегодовое количество дождевых осадков возросло с 50 мм (2010 г.) до более чем 100 мм (2018 г.). Сезон песчаных бурь сократился со 150 дней (2010 г.) до 50 дней (2018 г.).

Янь Хунхай сообщил журналисту, что благодаря развитию производства в пустыне и появлению лесонасаждений значительно увеличились доходы крестьян. В ходе реализации проекта экологических "ветрозащитных укреплений" уезд Меркет объединил управление и охрану лесонасаждений с повышением уровня трудоустройства. Благодаря трудоустройству представителей 150 семей из сопредельных деревень и поселков удалось решить проблему занятости 270 человек. Среднегодовой заработок семьи составляет более 40 тыс. юаней.

Согласно имеющимся данным, в целях поиска новых способов развития лесонасаждений и экономики в пустыне, в 2016 году в уезде Меркет начался эксперимент по посадке цистанхе пустынной. Цистанхе - это растение, паразитирующее на корнях деревьев саксаул в пустыне, забирая у них воду и питательные вещества. Цистанхе является одним из лекарственных средств в китайской медицине. Это растение также известно как "пустынный женьшень". Цистанхе имеет высокую лекарственную ценность и широко используется при приготовлении лекарств в традиционной китайской медицине.

Лесничий по имени Абудумомин Имин рассказал журналистам, что с момента начала эксперимента по посадке цистанхе в его жизни произошли значительные изменения. Раньше в пустыне практически не было питьевой воды, а теперь люди обеспечены чистой водой. Раньше в семьях местных жителей были только лошадиные повозки, а теперь появились мотоциклы и электроскутеры. Доход людей стабильно растет, а жизнь становится все лучше.

"Оазис в пустыне" находится между городским районом уезда Меркет и пустыней Такла-Макан. Лесные насаждения эффективно препятствуют возникновению песчаных бурь в городском районе. Значительно уменьшилось негативное влияние песчаных бурь на жизнь людей. Городской район стал чистым и красивым, а люди все больше наслаждаются своей жизнью.

Ответственный редактор: Лю Шидун

Материалы предоставлены Chinadaily.com.cn