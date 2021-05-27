Постановление правительства Астраханской области от 26 мая 2021 года № 199-П "О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П"

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" и в целях обеспечения проведения вакцинации против новой коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, Правительство Астраханской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1.1. Пункт 2 постановления дополнить абзацем следующего содержания:

"- перечень ответственных за организацию проведения вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2.".

1.2. Пункт 3 постановления дополнить абзацами восемнадцатым, девятнадцатым следующего содержания:

"- организовать взаимодействие ответственных за организацию проведения вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, перечень которых утвержден настоящим постановлением, с медицинскими организациями, осуществляющими проведение вакцинации против новой коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2;

- проводить информационную кампанию, в том числе путем информирования населения и средств массовой информации, о способах вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2.".

1.3. Постановление дополнить пунктом 13 следующего содержания:

"13. Рекомендовать ответственным за организацию проведения вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, перечень которых утвержден настоящим постановлением, организовывать подготовку списков граждан согласно указанным данным перечнем категориям граждан, подлежащих вакцинации, и направление их в медицинские организации, осуществляющие проведение вакцинации против новой коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2.".

1.4. Пункт 13 постановления считать пунктом 14.

1.5. Пункт 4 Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями в период действия режима повышенной готовности на территории Астраханской области, утвержденных постановлением (далее -Правила), дополнить подпунктом 4.6 следующего содержания:

"4.6. Пройти вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2.".

1.6. В пункте 62 Правил слово "(COVID-19)" заменить словами ", вызываемой вирусом SARS-CoV-2".

1.7. В пункте 7 Правил:

- в абзаце первом слово "следует" заменить словом "рекомендуется";

- подпункт 7.6 изложить в новой редакции:

"7.6. Осуществлять перевод работников, в том числе работников, не вакционированных против новой коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, и (или) не имеющих положительного результата исследования методом иммуноферментного анализа на наличие антител класса IgG (независимо от присутствия антител класса IgM), на дистанционную работу в соответствии с трудовым законодательством, а также граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в соответствии с пунктом 61 настоящих Правил, с их согласия на дистанционный режим работы или предоставление им ежегодного оплачиваемого отпуска.";

- дополнить подпунктами 7.13-7.15 следующего содержания:

" 7.13. Оказывать содействие в проведении мероприятий по пропаганде вакцинации против новой коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, среди населения Астраханской области.

7.14. Создавать условия для прохождения работниками вакцинации против новой коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, в том числе путем организации ее проведения по месту работы, а также предоставления работникам дополнительного дня отдыха с сохранением заработной платы в день проведения вакцинации.

7.15. Обеспечить:

- наличие у иностранных граждан, прибывающих на территорию Астраханской области по приглашению работодателя для осуществления трудовой деятельности (далее - иностранные работники), медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции, полученного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации;

- встречу иностранных работников и их транспортирование к месту временного пребывания для изоляции на срок 14 календарных дней со дня прибытия;

- немедленную изоляцию при проявлении у иностранных работников первых признаков респираторных заболеваний и обращение за медицинской помощью без посещения медицинской организации.".

1.8. Постановление дополнить перечнем ответственных за организацию проведения вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области И.Ю.Бабушкин





Приложение к постановлению Правительства Астраханской области от 26.05.2021 199-П





Перечень ответственных за организацию проведения вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2





Категория граждан, подлежащих вакцинации - Ответственные за организацию проведения вакцинации

Работники медицинских организаций - Министерство здравоохранения Астраханской области

Работники образовательных организаций - Министерство образования и науки Астраханской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области (по согласованию), федеральные государственные образовательные организации (по согласованию)

Работники организаций социального обслуживания - Министерство социального развития и труда Астраханской области

Работники многофункциональных центров - Министерство экономического развития Астраханской области

Лица, проживающие в организациях социального обслуживания - Министерство социального развития и труда Астраханской области

Лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением - Министерство здравоохранения Астраханской области

Работники организаций транспорта - Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, органы местного самоуправления муни ципальных образований Астраханской области (по согласованию)

Работники организаций энергетики - Министерство промышленности и природных ресурсов Астраханской области

Сотрудники правоохранительных органов - Правоохранительные органы (по согласованию)

Сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу - Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Калмыкия и Астраханской области (по согласованию), Астраханская таможня (по согласованию)

Лица, работающие вахтовым методом - Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, министерство промышленности и природных ресурсов Астраханской области (по курируемым организациям)

Волонтеры старше 18 лет - Агентство по делам молодежи Астраханской области

Военнослужащие - Управление по взаимодействию с воинскими частями и правоохранительными органами администрации Губернатора Астраханской области

Работники организаций сферы предоставления услуг - Министерство экономического развития Астраханской области, организации сферы предоставления услуг (по согласованию)

Государственные гражданские и муниципальные служащие - Исполнительные органы государственной власти Астраханской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области (по согласованию), территориальные органы федеральных органов исполнительной власти по Астраханской области (по согласованию), судебные органы (по согласованию)

Обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет - Министерство образования и науки Астраханской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области (по согласованию), федеральные государственные образовательные организации (по согласованию)

Лица, подлежащие призыву на военную службу - Военный комиссариат Астраханской области (по согласованию)







