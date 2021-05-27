"Газпром" планирует увеличить добычу газа на 53 млрд кубометров

"Газпром" планирует в 2021 году увеличить добычу природного газа на 53 млрд кубометров. Это следует из презентации, показанной на пресс-конференции компании.

В 2021 году добыча газа ожидается на уровне 506,5 млрд кубометров. В прошлом году этот показатель составил - 453,5 млрд кубометров.

В презентации также сказано, что по результатам геологоразведочных работ в 2020 году прирост запасов газа составил 486,3 млрд кубометров, то есть коэффициент восполнения запасов относительно добычи - 1,08. Всего по российской классификации минерально-сырьевая база компании составляет 33,6 трлн кубометров газа и 3,5 млрд тонн нефти и газового конденсата. По международной классификации (доказанные и вероятные запасы) - 24,5 трлн и 2,5 млрд тонн соответственно.